Бизнес-леди из Самары выиграла в лотерею 6,3 миллиона рублей

Свой выигрыш женщина потратит на покупку загородного дома

Самарчанка выиграла в лотерею 6,3 миллиона рублей. Женщина владеет магазином детской одежды, а свой приз потратит на осуществление давней мечты – покупку загородного дома.

По словам бизнес-леди, она участвует в лотереях уже два года. Раньше женщина покупала бумажные билеты, а недавно зарегистрировалась на официальном сайте.

- Мы с мужем смотрели фильм, и в перерыве я купила на сайте билет. Через пару минут пришло сообщение о выигрыше. Я поверить не могла, что я победила и показала мужу эту космическую сумму в своем личном кабинете, - рассказала счастливая обладательница денежного приза.

Жительница Самары свое свободное время посвящает семье и внуку. Женщина давно мечтает о собственном коттедже, поэтому не раздумывая решила потратить выигрыш на покупку загородной недвижимости.