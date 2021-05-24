Семерых самарцев обвинили в разбойных нападениях и вымогательстве

Преступники вывозили людей в гаражи, избивали и, угрожая оружием, требовали деньги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самарский областной суд рассмотрит дело банды вымогателей и разбойников. Обвиняемыми проходят семеро самарцев и жительница Октябрьска. Самому младшему из них – 21 год, а старшему – 28 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Преступное сообщество в ноябре 2019 года создал 21-летний уроженец соседней республики, который уже долгое время проживал в Самаре. Он вовлек в него 22-летнюю безработную девушку, таксиста и еще нескольких молодых людей. Чтобы запугивать своих жертв, парень приобрел огнестрельное оружие, средства связи и предметы, похожие на пистолеты.

Девушка находила жертв, а таксист представлял банде транспорт. Члены группировки выбирали безлюдные места без камер видеонаблюдения, назначали жертвам там встречу, а затем избивали и увозили в гаражные массивы. Там преступники, угрожая оружием, вымогали у людей деньги. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, отдавали все свои сбережения. Общая сумма, которую бандиты смогли выбить, – свыше 250 тысяч рублей.

В дальнейшем всех участников банды задержали. Шестерых отправили под стражу, а девушку и еще одного мужчину – под домашний арест. Судить молодых людей будут по нескольким статьям: «Похищение человека», «Бандитизм», «Вымогательство» и «Разбой».