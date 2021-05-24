В Самаре признали несостоявшимся аукцион на подряд по строительству домов для переселенцев

Чиновники хотят пересмотреть программу, в которой будут учтены все проблемные места на сегодня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании комиссии областной общественной палаты по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ сообщили, что аукцион на подряд по строительству домов для людей, переселяющихся из аварийного и ветхого жилья, признан несостоявшимся. Это связано с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

- Застройщики не согласились строить дома с квартирами по предложенной цене – 48,6 тысяч рублей за квадратный метр. Строительные компании готовы предложить свои помещения по цене минимум 54 тысяч рублей за квадратный метр, - рассказали участники заседания.

По словам руководителя управления ликвидации аварийного жилья министерства строительства Самарской области Светлана Коростиной, процесс повышения стоимости квадратного метра до комфортной для застройщиков будет длительным, многоступенчатым, кроме того, требуется внести ряд изменений в нормативные акты.

- А самое главное – при принятии решения о повышении стоимости квадратного метра до комфортных для застройщиков 54 тыс. рублей потребуются немалые дополнительные средства. Только по Самаре это сумма составит порядка 0,5 миллиарда рублей, - отметили чиновники.

В настоящее время проводится работа механизма взаимодействия с застройщиками. Вероятно, что в скором времени будет проведен еще один аукцион.