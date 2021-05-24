Гендиректором "Крыльев Советов" станет Вадим Андреев. Рассказываем, кто это

Вадим Андреев в последнее время работал на "Казань Арене" ФОТО: кадр видео с Youtube канала Казань Арены Фото: скриншот

В футбольном клубе "Крылья Советов" сменится руководство. Как сообщает СЭ, председатель совета директоров Сергей Аракелов и гендиректор клуба Евгений Калакуцкий покинули свои должности.

По информации телеграмм-канала "Волжская защепка", место Калакуцкого займет Вадим Андреев. 33-летний функционер ранее являлся управляющим "Казань Арены".

Андреев родился в Риге. Там он учился в коммерческой школе, а дальнейшее образование получал в Саутгемптоне, где закончил с отличием местный университет и получил ученую степень бакалавра по специальности «футбольный бизнес и управление стадионом».

Вадим начинал карьеру в родной Латвии. Был помощником коммерческого директора местной федерации футбола. Затем он вернулся в Англию и работал помощником директора по безопасности стадиона «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне.

В 2010-2011 годах Андреев трудился скаутом в московском "Спартаке". В 2012 году он связал свою жизнь со стадионом "Казань Арена". В последнее время Вадим Андреев был там управляющим.

Место Сергея Аракелова должен занять член совета директоров "Крыльев" Андрей Кислов. Официально информация о перестановках пока не подтверждена.