В Самарской области открыли Первый форум гражданских социальных инициатив

На форуме рассматривают важные инициативы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Единая Россия" открыла в Самарской области Первый форум гражданских социальных инициатив "ЗАЩИТА. ЗАБОТА. РАЗВИТИЕ". Лучшие предложения жителей региона лягут в основу Народной программы партии на осенних выборах в государственную и Самарскую губернскую думы.

В работе форума принимают участие около 2 тысяч человек. Кто-то на месте, другие в онлайн-режиме. Главные темы - создание новых рабочих мест, развитие медицины, проблемы ЖКХ, строительство дорог, экологическая безопасность, социальные проекты и развитие волонтерского движение.

- Название форума включает в себя три основных ориентира, с которыми "Единая Россия" двигалась раньше и с которыми продолжает движение сейчас, - отметил врио заместителя секретаря генерального совета партии Дмитрий Кобылкин.

По его словам, все заявленные темы - очень серьезные. К их изучению подойдут со всей серьезностью. Важно, что президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметили важность этих направлений в своих посланиях.