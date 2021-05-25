В Самаре на пожаре погиб 42-летний мужчина

Было привлечено 28 пожарных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 25 мая на улице Марии Авейде,21 произошел пожар. Сообщение в экстренную службу поступило около двух часов ночи.

- По прибытию было установлено, что огнем охвачено около 10 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 20 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Возгорание удалось ликвидировать спустя 20 минут. Было привлечено 28 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Как сообщают в МЧС, при пожаре погиб 42-летний мужчина.