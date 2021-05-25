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Происшествия25 мая 2021 10:15

В Самаре на пожаре погиб 42-летний мужчина

На улице Марии Авейде сгорела квартира
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Было привлечено 28 пожарных

Было привлечено 28 пожарных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 25 мая на улице Марии Авейде,21 произошел пожар. Сообщение в экстренную службу поступило около двух часов ночи.

- По прибытию было установлено, что огнем охвачено около 10 квадратных метров. Из дома было эвакуировано 20 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Возгорание удалось ликвидировать спустя 20 минут. Было привлечено 28 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Как сообщают в МЧС, при пожаре погиб 42-летний мужчина.

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