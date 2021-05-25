В Самаре заключенный сдал сотрудника ФСИН, который пообещал ему iPhone

Деньги передавались через трех посредников, а потом выяснилось, что за процессом внимательно следили опера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро начнут судить бывшего сотрудника ФСИН Константина О. Молодой сержант в самарской колонии отвечал за исправность камер. По версии следствия, 18 декабря прошлого года он согласился за 15 тысяч рублей пронести на территорию колонии для одного из заключенных два смартфона iPhone с SIM-картами. Сделку провели через трех посредников для обеспечения полной конфиденциальности. А в «день икс» Константина задержали полицейские. Оказалось, весь процесс передачи денег проходил под надзором оперов, потому что заключенный, которому предназначались мобильники, заранее сообщил им о сделке.

- На следующий день после того, как мы с Константином договорились, я понял, что его действия незаконны. Плюс, если у меня обнаружат эти телефоны, то мне грозят большие проблемы. Поэтому я связался с товарищем на воле, через которого и должна была проводиться эта сделка, сообщил ему о своих сомнениях и попросил его обратиться в полицию, - рассказал позже следователям Дмитрий М.

После задержания Константин свою вину признал в полном объеме.

- Ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Яна Кудряшова. – Санкции статьи предусматривают от 3 до 8 лет лишения свободы. Меру наказания определит суд.