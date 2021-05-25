В Самаре автомобилист переехал утенка, который пытался перейти ул.Солнечную

Самарцы не успели заснять саму спасательную операцию, но проследили за тем, как утки добрались до воды Фото: принтскрин видео.

Днем 24 мая на ул.Солнечной в Самаре развернулась настоящая спасательная операция: прохожие и автомобилисты помогали перейти дорогу утке и семи ее детенышам.

Птицы двигались со стороны школы №139 по направлению к Шестой просеке и дальше вниз – к озеру Леснуха, где уже давно живут десятки уток. Утиный выводок, который смело вышел на проезжую часть, заметили автомобилисты, остановились, вышли из машин и остановили другие автомобили. К спасательной операции присоединилось много молодых людей, но мама-утка в страхе улетела, а утята разбежались в разные стороны.

- В итоге один парень достал пакет, и мы стали утят туда ловить, - рассказал один из участников «утиной охоты» Максим М. – Почти всех поймали, осталось трое. Двое побежали в одну сторону, третий – в другую. И пока мы ловили первых двух, последнего малыша переехал какой-то «умник», который спускался с ул.Шверника и, видимо, решил, что все стоят, чтобы его пропустить, а не по каким-то действительно важным причинам.

Оставшихся утят в пакете перенесли за ул.Солнечную, а когда выпустили их на волю, сразу прилетела и мама-утка. После этого она привела свое потомство к сородичам.