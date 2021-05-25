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Дом. Семья25 мая 2021 15:25

В Самаре автомобилист переехал утенка, который пытался перейти ул.Солнечную

Остальных птенцов и маму-утку спасли неравнодушные молодые люди
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Самарцы не успели заснять саму спасательную операцию, но проследили за тем, как утки добрались до воды

Самарцы не успели заснять саму спасательную операцию, но проследили за тем, как утки добрались до воды

Фото: принтскрин видео.

Днем 24 мая на ул.Солнечной в Самаре развернулась настоящая спасательная операция: прохожие и автомобилисты помогали перейти дорогу утке и семи ее детенышам.

Птицы двигались со стороны школы №139 по направлению к Шестой просеке и дальше вниз – к озеру Леснуха, где уже давно живут десятки уток. Утиный выводок, который смело вышел на проезжую часть, заметили автомобилисты, остановились, вышли из машин и остановили другие автомобили. К спасательной операции присоединилось много молодых людей, но мама-утка в страхе улетела, а утята разбежались в разные стороны.

- В итоге один парень достал пакет, и мы стали утят туда ловить, - рассказал один из участников «утиной охоты» Максим М. – Почти всех поймали, осталось трое. Двое побежали в одну сторону, третий – в другую. И пока мы ловили первых двух, последнего малыша переехал какой-то «умник», который спускался с ул.Шверника и, видимо, решил, что все стоят, чтобы его пропустить, а не по каким-то действительно важным причинам.

Оставшихся утят в пакете перенесли за ул.Солнечную, а когда выпустили их на волю, сразу прилетела и мама-утка. После этого она привела свое потомство к сородичам.

Живой уголок