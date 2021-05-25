Уехала в Самару и не вернулась. Следователи ищут девушку, пропавшую пять лет назад

Близкие Ксении уже пять лет ничего о ней не знают Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Самарской области может находиться девушка, которая пропала еще 6 июля 2016 года. Речь идет о Ксении Пименовой - в августе 2021 года ей должно исполниться 27 лет. 5 лет назад она покинула съемное жилье в Рязани и бесследно исчезла.

- Девушка купила билет на поезд № 138й с отправлением в 17:41 со станции "Рязань-1" 6 июля. 7 июля 2016 года в 7:26 утра она должна была приехать на железнодорожную станцию Самары, - сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

В итоге, что случилось с Ксенией - неизвестно до сих пор. С указанной даты ее никто не видел. На связь с родными она не выходит с июня 2016 года.

По факту исчезновения девушки расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

Приметы Пименовой на момент исчезновения: крупного телосложения, рост 180-185 см., волосы русые, глаза голубые.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят обращаться к рязанским следователям по номеру: 8(4912) 34-02-80.