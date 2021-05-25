Самарцы в знак протеста вывесили баннер, протестуя из-за стройки на Солнечной

Жители протестуют против застройки на Солнечной

В Самаре жители вывесили баннеры на улице Солнечной, протестуя против застройки. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Протестующие обращаются к губернатору и главе города с просьбой остановить стройку.

Жители жилых комплексов "Радужный элит", "Солнечный" и "Боярский двор" протестуют против стройки дома на пустующем участке в условиях дефицита парковочных мест, а также нехватки мест в местных школах и детсадах. Кроме того, жители считают, что поликлиника, которая имеется рядом, не справляется с потоком пациентов.

Ранее к главе города Елене Лапушкиной обращались представители инициативной группы, которые рассказали, что на небольшом земельном участке, находящемся в частной собственности, хотят построить два высотных здания. Как сообщали в мэрии, на данном участке планируется сменить зонирование, при этом, в минстрой за разрешением там строительства никто не обращался.