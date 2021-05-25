Три грузовика столкнулись под Сызранью

Три грузовика столкнулись в Самарской области. Фото - соцсети

В Самарской области во вторник, 25 мая, произошло ДТП с тремя грузовиками. Об этом говорится в сообщении группы "ДТП Самара Тольятти".

По имеющимся данным, авария произошла в районе Сызрани. Столкнулись три большегрузных магистральных тягача. Из-за аварии было осложнено движение на дороге.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области, на 899 км дороги М-5 Урал в 14:40 водитель грузовика Scania врезался в идущую впереди фуру. От удара та, в свою очередь, врезалась в грузовик, который ехал впереди. Повреждены оказались три грузовых автомобиля.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. По факту случившегося в полиции проводится проверка.