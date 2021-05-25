В Самаре прикрыли работу покерного клуба

В Самаре пресекли работу незаконного игорного клуба

В Самаре силовики прикрыли работу незаконного игорного клуба. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в двухэтажном частном доме ранее не судимый местный житель организовывал игры в покер.

В доме были установлены два стола для игры, также обнаружили фишки и игральные карты. Как выяснилось, организаторы клуба вели записи с именами и суммами ставок.

По данным следственного управления СК РФ по Самарской области, игорную деятельность осуществляли с апреля 2021 года. По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело.

Помимо организатора также задержаны еще трое мужчин.

Расследование продолжается, виновным грозит до четырех лет лишения свободы.