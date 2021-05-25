В Самаре прикрыли работу покерного клуба

В Самаре пресекли работу незаконного игорного клуба
В Самаре силовики прикрыли работу незаконного игорного клуба. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в двухэтажном частном доме ранее не судимый местный житель организовывал игры в покер.
В доме были установлены два стола для игры, также обнаружили фишки и игральные карты. Как выяснилось, организаторы клуба вели записи с именами и суммами ставок.
По данным следственного управления СК РФ по Самарской области, игорную деятельность осуществляли с апреля 2021 года. По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело.
Помимо организатора также задержаны еще трое мужчин.
Расследование продолжается, виновным грозит до четырех лет лишения свободы.