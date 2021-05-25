Руководителей детского центра "Поиск" в Самаре будут судить за хищения в 10 млн рублей

Следователи выявили крупные хищения в детском центре технического творчества в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить руководителей Центра детского технического творчества "Поиск", которых подозревают в хищении 10 млн рублей. Уголовное дело передано в суд, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как установило следствие, с апреля 2002 года по февраль 2004 года в центре начислялась зарплата разным сотрудникам, которые фактически не исполняли тех обязанностей, за которые им платили. Таким образом было начислено 10 млн рублей.

Как выяснилось, в центре действовала преступная группа, члены которой находили граждан, согласных предоставлять свои данные для фиктивного трудоустройства. Эти люди фактически не работали, но зарплату получали на банковские карты, которые передавались мошенникам. В преступной схеме были замешаны директор и его заместитель по учебно-воспитательной работе, заместитель по административно-хозяйственной работе и главный бухгалтер.

Обвиняемые в итоге сами получали деньги за фиктивно трудоустроенных работников.

Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.