В Самаре к 1 июня похолодает до +15 градусов

Погода испортится в первый день лета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гидрометцентр России подготовил прогноз погоды в Самарской области в конце мая – начале июня. По прогнозу синоптиков, теплая и сухая погода продлится до конца этой недели, а уже с 1 июня в Самаре ожидается похолодание до +15 градусов.

Так, в воскресенье, 30 мая в Самаре будет еще теплая погода +29 градусов. Однако синоптики не исключают возможности выпадения осадков в виде небольшого дождя.

С понедельника, 31 мая синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха до +17 градусов. Ожидается небольшой кратковременный дождь с вероятностью 75%.

1 июня 2021 года в регионе похолодает до +15 градусов, ночью температура снизиться еще до +11. Осадков в первый день лета не ожидается, однако будет немного пасмурно.