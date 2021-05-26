В Самаре появилась лавочка, сделанная из пластикового мусора

Лавочку не отличить от дерева

В микрорайоне «Амград» прошла экологическая акция «Город без пластикового мусора», которая показала возможность переработки мусора и превращения его в современнейшие арт-объекты. Акция была организована инициатором экопроектов в России компанией «СБЕР», совместно с ТК «Амбар» и микрорайоном «Амград».

Жители микрорайона и посетители торгового центра «Амбар» с марта собирали пластиковые бутылки, пакеты и упаковочную пленку. Самарцы с охотой принимали участие в раздельном сборе мусора и в итоге получили уникальную экологическую лавочку и вазон для цветов.

- Вес лавочки 150 кг, а длина 2 метра. Арт-объект совсем не отличишь от обычной деревянной лавки, сложно поверить, что она была сделана из 60 кг пластика и 100 кг песка, - рассказали организаторы акции.

Собранный пластик был передан компании, которая занимается переработкой мусора в экологически чистые арт-объекты. Подобные скамейки, кашпо для цветов и другие арт-объекты уже установлены в Сочи, Краснодаре и Казани, а в Самаре эколавочка появилась впервые.