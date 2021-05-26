В Самаре обсудили, как будет развиваться экономика регионов

На встрече обсудили много важных моментов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарский государственный экономический университет в честь своего 90-летнего юбилея провел форум "Мир в новой реальности: вызовы и возможности". На встрече обсудили экономические тренды и факторы развития регионов.

Форум является международным и проводится уже 8 год. В нем приняли участие более 2000 человек их 7 стран, 20 городов России. Среди спикеров - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Богданов назвал цифровизацию, уникальность и креативность, логистику товаров, услуг и людей, молодежную мотивацию, безопасность и комфортную среду ведения бизнеса важными определяющими факторами. Они могут помочь не только регионам, но и государству в целом.

- Мы активно работаем по каждому из этих направлений, и сейчас нам важно вовлекать молодых ребят, студентов в новые проекты, в новый образ жизни, - заявил он.

Ректор СГЭУ Светлана Ашмарина сообщила, что в рамках форума планируется подписание соглашения о создании консорциума, направленного на развитие межрегиональной экосистемы молодежного предпринимательства. Он объединит потенциал экономических вузов и региональных институтов поддержки предпринимательства и инновационной деятельности, а также общественных организаций.