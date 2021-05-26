Из "Жигулевской долины" запустят спутник в стратосферу

Спутник запустят в ближайшие дни Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На территории технопарка "Жигулевская долин" - региональный оператор "Сколково" в Самарской области - стартует уникальный всероссийский проект "Стратосферный спутник". Программа рассчитана на школьников и студентов и предполагает, что ребята будут в большом количестве вовлечены к высоким технологиям и передовым исследованиям в области космонавтики.

Проект запущен в регионе не случайно. Самарская области - сердце российской космонавтики.

- Главные участники проекта - учащиеся детского технопарка "Кванториум-63", действующего на базе "Жигулевской долины". Им предоставят все необходимое оборудование для сборки собственного спутника по современному стандарту малых космических аппаратов, - объяснил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Ученики самостоятельно соберут и запрограммируют спутник. В финальной части проекта они оснастят его уникальными материалами для исследования и запустят в стратосферу на высоту около 30 км над Землей. Там аппарат попадет в условия, которые приближены к космическим. Ребята проведут самые настоящие испытания.

Спутник будет оснащен всеми необходимыми датчиками и приборами и модулем GPS/ГЛОНАСС-приемника. Все это позволит оценивать обстановку и передавать показания в Центр управления. Миссия по подготовке спутника стартует уже 27 мая. Запустить его планируют 30-31 мая.