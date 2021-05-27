Около Тольятти спасатели вытащили из холодной воды кайтсерфера

Спасатели вытащили из холодной воды кайтсерфера. Фото - ПСС Самарской области

В Самарской области спасатели вытащили из холодной воды кайтсерфера, у которого сложился парашют. Об этом говорится в сообщении поисково-спасательной службы.

В среду, 26 мая, спасателям поступил звонок от очевидцев, которые рассказали, что напротив села Ягодное в 600 метрах от берега у кайтсерфера сложился парашют. Спасатели отправились на место происшествия на катере и достали из воды 48-летнего мужчину. Сильное течение относило его все дальше от берега, а низкая температура воды грозила переохлаждением.

Кайтсерфера доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.