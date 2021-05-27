В Самаре пожилой водитель на дорогой иномарке сбил женщину на переходе

Ауди на пешеходном переходе сбила женщину. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре произошло ДТП, в котором кроссовер Audi Q3 на пешеходном переходе сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в среду, 26 мая. Примерно в семь вечера на улице Революционной 78-летний водитель на Audi сбил женщину, которая переходила дорогу по переходу, на котором не было светофора.

В результате аварии женщина получила травмы, на машине скорой помощи ее отвезли в больницу.

По предварительным данным полиции, водитель нарушил правила дорожного движения, не пропустив пешехода, а также не снизил скорость, когда около перехода остановились другие автомобили.