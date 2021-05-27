Остатки ихтиозавра, жившего 130 млн лет назад, нашли в Самарской области

Остатки ихтиозавра, найденные в Самарской области. Фото предоставлено "КП-Самара"

В Самарской области нашли остатки ихтиозавра, которые относятся к меловому периоду, а именно, готиревскому веку (этот период охватывает промежуток времени в 129-133 млн лет назад). Об этом «КП-Самара» рассказал председатель правления СПО (Самарское палеонтологическое общество), инженер-исследователь ИЭВБ РАН Владимир Моров.

Находка сделана в окрестностях Сызрани. Представители СПО проводили подготовку к полевому геологическому семинару в рамках Пятой всероссийской научной конференции и изучали участки, где должна была пройти экскурсия. Во время мониторинга и нашли остатки ихтиозавра.

Ихтиозавры – это водные рептилии. Находка сделана в морских отложениях. В период, когда ихтиозавры обитали на данной территории, на европейской части России был обширный морской бассейн, в Среднем Поволжье преобладало открытое море.

Предполагается, что находка будет передана в Ундоровский палеонтологический музей в Ульяновской области, где продолжат ее изучение.