В Самарской области находят менее ста новых случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом заразились еще 75 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последнее время в регионе регулярно фиксируют менее ста заразившихся за сутки. Однако, по-прежнему много смертельных случаев. На этот раз 15 летальный исходов.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 64 451 человек. Из них выздоровели 61 571 пациент, не смогли справиться с коронавирусом 1 887 человек.

В целом по стране за сутки 9 039 новых случаев в 84-х регионах страны. Всего заразились более 5 млн человек.