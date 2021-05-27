В Рождествено «Камаз» оставил без газа жителей села

Жители Рождествено остались без газа из-за безответственного водителя «Камаза» с бетономешалкой

Жители Рождествено остались без газа из-за безответственного водителя «Камаза» с бетономешалкой. Автомобиль задел во время движения и серьезно деформировал участки надземных газопроводов высокого и низкого давления общей протяженностью более 100 метров.

- Из строя выведен также шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП), обеспечивающий газоснабжения 90 частных и 7 многоквартирных домов, - сообщили в Средневолжской газовой компании.

Аварийная служба организации приступила к работе сразу: вечером 26 мая выход газа из поврежденного газопровода был локализован. А уже рано утром специалисты кинельского межрайгаза Средневолжской газовой компании начали восстановительные работы. Сейчас ведется поставка нового ШГРП и обеспечение всеми нужными материалами. К работе привлекли и дополнительные бригады – чтобы поскорее восстановить подачу газа жителям Рождествено.