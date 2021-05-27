В Самаре пешеход попал под грузовик и остался без головы

КАМАЗ раздавил пешеходу голову Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре, 27 мая 2021 года, на улице Партизанская произошло шокирующее ДТП, в котором погиб пешеход. Как сообщают свидетели аварии, мужчина попал под грузовик, и ему оторвало голову.

- По предварительным данным, 65-летний мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и был сбит грузовым автомобилем, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия. Полицейские опрашивают свидетелей ДТП, организовывают охрану места происшествия и беспрепятственный проезд автотранспорта. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Свидетели страшного ЧП рассказали, что в одной из организаций на Партизанской, 33Б, напротив места аварии, проходили учения по противопожарной безопасности. Сотрудники вышли из офиса по пожарной тревоге и в этот момент мужчину сбил грузовик. Погибший переходил дорогу в пяти метрах от пешеходного перехода.