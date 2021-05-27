Самарцы начали массово скупать купальники, шезлонги и другие пляжные товары на фоне аномальной жары

В Самаре зафиксировали самый жаркий май за последние пятьдесят лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае 2021 года в Самару пришла аномальная жара. Столбики термометра показывают больше +30 градусов, а самарцы, спасаясь от летнего зноя весной, рванули на пляжи. Эксперты экосистемы VK проанализировали спрос на «Объявления» ВКонтакте и пришли к выводу, что в конце мая в Самаре резко увеличись потребности в пляжных принадлежностях.

- Сервис зафиксировал высокий интерес местных жителей к летним товарам, в частности, люди ищут купальники, шезлонги и товары для водных видов спорта, - рассказали эксперты.

Кроме того, по сравнению с началом месяца, двукратно увеличилась частота запросов про пляжи и загар. Интерес к водным видам спорта у самарцев увеличился на 161%.

Напомним, официально пляжный сезон в Самаре начнется 15 июня 2021 года. Спасатели не рекомендуют самарцам окунаться в воду раньше, так как реки и озера в регионе еще недостаточно прогрелись. Купающиеся рискуют получить переохлаждение, что спровоцирует остановку сердца или судороги. С начала мая в регионе многие уже утонули по этой причине.