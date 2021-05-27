Самарского общественника подозревают в коммерческом подкупе

Общественник получил 24 тысячи рублей "за молчание" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в отношении председателя общественной организации «Народный контроль» было возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Подозреваемый находится сейчас под подпиской о невыезде до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

- По материалам дела следует, что в апреле 2021 года житель Нефтегорского района, который является председателем одной из общественных организаций, незаконно получил от предпринимателя, работающего на рынке, денежные средства в размере 24 тысяч рублей. Вознаграждение полагалось за несообщение сведений о выявленных нарушениях в Роспотребнадзор по Самарской области, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время общественник задержан и находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.