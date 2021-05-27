В Самаре составят список белых и черных зон для электросамокатов

Жизнь электросамокатчиков станет сложнее

Заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин рассказал, как в городе будут справляться с проблемой электросамокатов. Он уточнил, что сегодня в мэрии работают над проектом так называемых белых и черных зон для электросамокатов. Предстоит определить, где можно будет кататься, а где это будет строго запрещено.

- Нам нужно понять, обсудить с общественностью, как это будет. Например, на набережной можно кататься, а около школ и детсадов - не надо. Также нужно обговорить вопрос парковок, чтобы не бросали самокаты посреди дороги. Велодорожек, конечно, мало. Но где-то их и невозможно сделать, на той же улице Куйбышева. Нам нужны четкие правила для этого нового вида транспорта, - отметил Юрий Тапилин.

Он ответил, что сейчас его ведомство изучает опыт других регионов, в том числе столичных. Также чиновники обратились в министерство транспорта, чтобы у города появилась возможность законодательно регулировать, где можно кататься на самокатах в Самаре.

При этом с владельцами кикшеринговых компаний уже сегодня идет полноценный диалог. Например, в День Победы была договоренность достигнута о том, чтобы от места празднования все самокаты убрать.