В Самаре автомобиль инвалида провалился в дыру в асфальте на Мориса Тореза

Машина супружеской пары попала в дорожную ловушку Фото: СОЦСЕТИ

27 мая в Самаре в яму на улице Мориса Тореза провалился автомобиль со знаком «Инвалид». Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях

Как стало известно, ЧП произошло рядом со школой №76. В автомобиле находились супруги, которые имеют инвалидности. По словам местных жителей, в этом месте уже давно образовалась расщелина, и с недавних пор она начала расширяться.

Неизвестно, чем закончилось данное ДТП. Очевидцы посоветовали пострадавшим вызвать на место сотрудников ГИБДД.

Напомним, в настоящее время в Самаре на многих участках ведется комплексный ремонт дорог. Масштабная реконструкция проводится на Ракитовском и Московском шоссе, а на Ново-Садовой возводят двухуровневую развязку.