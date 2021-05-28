Житель Самарской области более полугода оплачивал несуществующее лечение родителей случайной знакомой

Мужчина только через 7 месяцев понял, что его обманывают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Благородство жителя Тольятти привело к тому, что он лишился 900 тысяч рублей за 7 месяцев. Мужчина хотел сделать доброе дело и помочь случайной знакомой в лечении тяжелобольных родителей.

- В течение 7 месяцев тольяттинец переводил денежные средства случайной знакомой в социальной сети для оказания материальной помощи при лечении ее родителей. Как выяснилось, болезнь была ложной, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту мошеннических действий, устанавливаются личности подозреваемых.

Полицейские напоминают жителям Самарской области, что необходимо быть бдительными в сети Интернет. Нужно проверить, не является ли человек, которому вы хотите помочь, мошенником.