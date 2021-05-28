Самарским бизнесменам рассказали, как правильно упаковывать сувениры

Форум собрал много участников Фото: Предоставлено "Комсомолке"

26 мая в областной столице в региональном центре "Мой бизнес" стартовал крупнейший форму для предпринимателей. Он приурочен к профессиональному празднику представителей этой профессии и уже является традиционным.

Мероприятие получило название "Мой бизнес 63". Организатором его выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

- В программе форума мы учли все актуальные вопросы, стоящие перед малым и средним бизнесом. Особое внимание будет уделено самозанятым гражданам. Под это направление на форуме выделят целый день, - отметил глава ведомства Дмитрий Богданов.

По словам министра, все гости также смогут принять участие в тематической экскурсии по Самаре, а также зарядиться энергией на занятиях с квалифицированным тренером.

Среди спикеров - опытные эксперты. В ближайшие несколько дней они поделятся со всеми участниками своими знаниями.

Среди тем, которые уже обсудили - "Туристический сувенир как способ продвижения бренда региона". Председатель правления ФРОС Region PR Геннадий Шаталов из Воронежа поделился, что бизнесмен, создающий сувениры, должен не забывать об упаковке, которая обеспечит безопасную транспортировку изделий. Кроме того, она должна полностью соответствовать самому товару.

Также участники форума успели поговорить про экспорт в 2021 году. Начинающие предприниматели узнали, как общаться и работать с зарубежными партнерами и что сегодня в тренде.