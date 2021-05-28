В Самарской области хотят сделать крупнейший в России центр яхтинга

На встрече прозвучало много интересных предложений Фото: Предоставлено "Комсомолке"

26 мая в Тольятти обсудили развитие новой набережной города. В совещании по ее строительству приняли участие представители правительства Самарской области, местные власти, подрядчики и бизнесмены, которым эта тема интересна.

Набережную Автомобильной столицы планируют сделать визитной карточкой региона. Уже есть интересные проекты. Так, среди предложений были - размещение объектов для отдыха туристов, предприятий общепита, центров досуга и арт-объектов. Особое внимание слушателей привлек проект, по которому из акватории Жигулевского водохранилища хотят сделать крупнейший в России туристический центр яхтинга. У этой задумки уже есть свои инвесторы, готовые осуществить закупку яхт и всего необходимого оборудования, а также содержать набережную в чистоте и порядке.

- Важно предусмотреть дальнейшее содержание набережной, чтобы сам объект стал для города активом для пополнения бюджета, а не многомиллионным грузом по его содержанию. Мы, конечно, должны привлекать заинтересованные предприятия, используя, в том числе, и государственно-частное партнерство, - заявил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По словам Богданова, уже к 10 июля администрация Тольятти и структурные подразделения правительства должны предоставить предложения в окончательный проект.