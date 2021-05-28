В Самаре на Ленинградской восстанавливают цветы, убитые жарой

На территории работают более десятка специалистов Фото: Администрация Самары

Аномальная жара в Самарской область существенно повлияла на зеленые насаждения. Администрация города в настоящий момент заново высаживает цветы на улице Ленинградская, которые были убиты палящим солнцем и ветром.

«Цветы требуют внимания и ухода, ежедневного полива и прополки, также требуется рыхление почвы. В этом году наша работа значительно осложнилась: часть цветов погибла в связи с аномальной жарой и шквалистым порывистым ветром. За все время моей работы такое произошло впервые», - подчеркнул мастер участка ООО «Кедр-1» Павел Камышев.

Горожане тоже заметили этот факт и начали писать обращения в администрацию, чиновники отреагировали незамедлительно. Несмотря на то, что уже было высажено 18 тысяч цветов, сейчас на Ленинградской рабочие начали компенсационную высадку зеленых насаждений.