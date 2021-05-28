Тысячи самарцев приняли участие в электронном предварительном голосовании "Единой России"

Многие голосуют онлайн Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В России и в Самарской области в частности продолжается предварительное голосование "Единой России". По стране уже около 5 миллионов человек сделали свой выбор онлайн. Это абсолютный рекорд.

Как отметил член регионального оргкомитета по голосованию партии Дмитрий Колесников, в Самарской области уже более 45 % избирателей сделали свой выбор на сайте PG.ER.RU. Почти 170 тысяч человек решили проголосовать онлайн. Более 75 тысяч отдали свой голос, пройдя верификацию через портал Госуслуг.

По словам Колесникова, наиболее активно люди голосуют в Красноглинском и Промышленном районе областной столицы, а также в Жигулевске. Голосование продлится до 30 мая. В этот день откроется 1787 пунктов, где граждане смогут сделать свой выбор в обычном режиме.

Итоги партия подведет в начале июня. Списки кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выбора в Госдуму осенью, утвердят 19 июня.