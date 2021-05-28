В Самаре в 2021 году отроют пять продуктовых ярмарок на 253 торговых места

Ярмарки должны будут заменить продуктовые киоски Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мэр Самары Елена Лапушкина заявила в своем ежегодном отчете о работе, что в городе начнут потихоньку избавляться от киосков и ларьков в пользу продуктовых ярмарок. В Самаре планируется создать специальные современные конструкции для размещения торговцев.

- Внешне ярмарки не будут портить внешний вид, а, наоборот, станут добавлять городским улицам колорита. В прошлом, в купеческой Самаре, такие торговые площади были обычным делом, - заявила Елена Лапушкина.

В 2021 году планируется поставить шатры, где разместятся 253 торговые точки. Всего в Самаре таких официальных ярмарок будет пять – На проспекте Ленина, на пересечении Киевской и Тухачевского, на пересечении Осипенко и Чернореченской, на улице Белорусской и на пересечении Булкина и Дыбенко.