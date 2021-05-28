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Здоровье28 мая 2021 12:30

Самарская область вышла на плато по смертности от коронавируса

Почти три недели фиксируется ежедневно по 15 смертей от коронавируса
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Ежедневно регистрируется по 15 смертей от коронавируса

Ежедневно регистрируется по 15 смертей от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно фиксируется новые заболевшие коронавирусом, а смертность вышла на плато, удерживая показатели на одном уровне на протяжении нескольких недель.

За минувшие сутки в Самарской области коронавирус подтвердился у 85 новых заболевших. Общее количество инфицированных за весь период пандемии – 64 536 человек.

Из числа заболевших на сегодняшний день с вирусом успешно справились 61 640 пациентов. В том числе за минувшие сутки выздоровели 69 человек.

Что касается статистики по смертям от коронавируса в Самарской области, то на протяжении 18 дней фиксируется ежедневно по 15 летальных случаев. Общая цифра умерших пациентов стремительно приближается к двум тысячам. На 28 мая 2021 года этот показатель составляет 1902 человека.

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