В Самаре стобалльники получат приглашение на обучение в пилотной группе "Крылья Ростеха"

У выпускников с хорошими показателями по техническим предметам появляются отличные перспективы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПАО ОДК-Кузнецов и Самарский университет объявили о старте акции "Стобалльники остаются в Самаре!" Она рассчитана на выпускников, которые получают 100 баллов на ЕГЭ по математике или физике. Этим ребятам вручат специально приглашение на обучение в пилотной группе "Крылья Ростеха".

Проект обсуждали 27 мая на кругом столе в вузе. Его цель - сделать так, чтобы талантливым ребятам, пожелавшим остаться на родной земле, были доступны все условия для реализации своих возможностей и работы в регионе.

"Крылья Ростеха" гарантируют студентам, обучающимся по специальности

"Проектирование авиационных и ракетных двигателей", получение образования по новейшим стандартам отрасли, зарубежные стажировки и углубленное изучение иностранного языка. Также молодые люди смогут в дальнейшем трудоустроиться на ОДК-Кузнецов, а еще получать хорошую стипендию.

- Благодаря этому проекту у выпускников 2021 года есть шанс не только получить качественное образование, но и начать строить карьеру на одном из ведущих предприятий в сфере двигателестроения. Стипендия размере 20-35 тысяч рублей станет достойной поддержкой для них, - отметила директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Галина Федорченко.

Студентов пилотной группы планируют привлекать к работам по созданию перспективного газогенератора, которые сейчас проходят на ОДК-Кузнецов. Все деятельность будет вестись по новейшим технологиям.

- Мы уверены, что такие выпускники будут востребованы предприятием, а Самарский университет и Самарская область станут точкой притяжения талантов и молодых исследователей, — заявил исполнительный директор института двигателей и энергетических установок вуза Виталий Смелов.