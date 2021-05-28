Глава ГИБДД Самарской области пообещал покататься на электросамокате

Электросамокатов сегодня на улицах очень много

Руководитель УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Некрасов в эфире радио "Комсомольская правда" признался, что сам еще не пробовал кататься на электросамокатах, которые сегодня стали очень популярными в Самаре. Но это упущение он намерен исправить.

- У меня скоро отпуск и я хочу попробовать. Но кататься буду не по дорогам, где это запрещено, и не по тротуарам, где это мешает пешеходам. Где-то на огороженной территории, чтобы никому не мешать, - сказал Юрий Некрасов журналисту "КП-Самара".

Также Юрий Некрасов объяснил позицию ведомства касательно электросамокатов на самарских улицах. Официально ДТП с их участием в статистике не учитываются, ведь их водители приравнены к пешеходам. Однако, полицейские озабочены беспорядочным пользованием средствами индивидуальной мобильности. Водители электросамокатов несут угрозу для здоровья пешеходов и их жизни.

- Мы ждем нормативных актов и изменений в правила дорожного движения, надеемся их примут уже скоро, - прокомментировал он.