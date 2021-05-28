В Самарской области нашли малый десантный корабль-призрак

Огромный корабль уже давно не на ходу Фото: Роман Рунев

Самарский диггер Роман Рунев со своей командой исследователей, побывали на одном из забытых кораблей, который был обнаружен в протоке под Самарой. Диггерам удалось найти военное судно, которое когда-то форсировало широкие реки и моря. Малый десантный корабль (МДК-759) исчез с глаз в 2015 году, и вот, через пять лет он был найден.

Корабль-призрак стоит в затоне Волги уже три года Фото: Роман Рунев

- Корабль сейчас находится в довольно плачевном состоянии. Как нам удалось выяснить, у ЦСК ВВС на МДК-759 не было лицензии на перевозку и других сопроводительных документов, поэтому судно долгое время простаивало на просторах нашей области, - рассказал Роман Рунев.

Команда диггеров исследовали не только внешние данные корабля-призрака, но и саму «начинку» огромного судна. Судя по фотографиям, внутри судно также не смогло пережить время.

Внутри корабля тоже практически ничего не уцелело с того времени Фото: Роман Рунев

- Корабль умер – в прямом смысле слова. Странно, что его еще не распилили на металлолом, - говорят диггеры.

По официальным данным, МДК-759 стоит на балансе Министерства Обороны ЦСК ВВС. На территории Самарской области он находится уже три года. Само судно находится под охраной, пробраться на него без разрешения не получиться. Это объясняет то, что корабль в целом сохранился и его еще даже можно отбуксировать.

Роман Рунев считает, что было бы неплохо привезти эту легендарную махину к берегу Самары и сделать из него что-то наподобие музея.