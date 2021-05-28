Самарские выпускники рассказали, почему не хотят уезжать учиться за пределы региона

У самарских выпускников есть много возможностей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские школы в 2021 году закончат почти 30 тысяч выпускников девятых классов и 13500 одиннадцатиклассников. И многие из них не спешат переезжать учиться в Москву, Санкт-Петербург или другие города, а хотят остаться на родине. Во многом это происходит из-за мер поддержки, которые для ребят обеспечивает стратегия лидерства губернатора Дмитрия Азарова и партии "Единая Россия".

Так, поступающие в вузы и ссузы губернии молодые люди получат в этом году субсидии в размере 10 тысяч рублей. Ранее такого у местных абитуриентов не было. Для них это стало настоящим сюрпризом.

- Не вижу смысла уезжать куда-то из Самары, чтобы стать профессионалом. У нас достаточно возможностей, чтобы получить качественное образование. Здесь сильные педагоги, которые всегда подскажут и придут на помощь, - заявил первокурсник Самарского государственного колледжа Даниил Крюков.

Молодых специалистов ждут и на предприятиях Самарской области. Среди ярких примеров - завод "Тяжмаш". В прошлом году в непростых условиях он увеличил штат на 200 человек.

Молодежные инициативы в регионе тоже активно поддерживают. Так, 21-летняя Ирина Долгополова из Тольятти в 2020-м стала активным участником акции взаимопомощи "Мы вместе". После этого она, как опытный волонтер, разработала образовательный проект "РАСТИ!", помогающий тем, кто хочет заниматься добровольчеством, но не знает, как это делать. Теперь девушка принимает участие в предварительном голосовании "Единой России" и может стать самым молодым кандидатом в депутаты федерального парламента и представлять интересы волонтеров на уровне страны.

Власти Самарской области отмечают, что создание условий для развития и карьеры молодых людей - один из ее важнейших принципов работы.