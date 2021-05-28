В Самаре плюс 37: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

В Самаре ежедневно умирают по 15 пациентов с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 28 мая 2021 года в Самарской области было зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 64 536 случаев.

За минувшие сутки в Самаре было зафиксировано 37 заболевших, в Тольятти – 12 новый случаев заболевания, в Сызрани - 11, а в Новокуйбышевске 5 новых заболевших.

Из числа суточных заболевших, 72 человека узнали о коронавирусе, придя на прием к врачу с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 13 человек не имели никаких клинических проявлений.

Уже несколько недель в регионе фиксируется по 15 летальных случаев ежедневно. За прошедшие сутки скончались шесть мужчин в возрасте от 41 до 93 лет и девять женщин от 65 до 93 лет. Все они имели сопутствующие заболевания. Нарастающим итогов в Самарской области зарегистрировано 1887 смертей от коронавируса.