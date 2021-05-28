Инвестиции резидентов особой экономической зоны Тольятти в 2021 году составили 780 млн рублей

ОЭЗ "Тольятти" радует своими результатами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В управляющей компании особой экономической зоны Тольятти подвели первые итоги работы за 2021 год. Там пришли к выводу, что первые месяцы прошли весьма успешно, особенно по сравнению с неудачным 2020 годом.

Так, за 1 квартал этого года объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Тольятти" составил 780 миллионов рублей - почти в три раза больше, чем за этот же период в прошлом году.

В ОЭЗ "Тольятти" за три месяца 2021 года на производствах появилось 174 новых рабочих места. За весь 2020 год было трудоустроено всего 285 человек. Отметим, что около 80 жителей города получили работу на новом предприятии - "Самарском заводе медицинских изделий", открывшемся на инвестплощадке лишь в марте.

- Эти результаты доказывают, что программа развития ОЭЗ эффективно работает и приносить результаты. Нам удалось упростить процессы запуска предприятий на инвестиционной площадке, увеличить локализацию российских производителей, предложить резидентам по-настоящему уникальные условия, - рассказал о работе инвестплощадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В 2021 году в ОЭЗ хотят открыть еще четыре производства. Сейчас на площадке зарегистрированы 26 резидентов, которые проинвестировали в экономику региона 16 млрд рублей и создали более полутора тысяч рабочих мест.