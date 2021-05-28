У "Жигулевской долины" появилось свое представительство в Китае

Сотрудничество обещает много возможностей для экономики Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Министры экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что у экосистемы инноваций "Жигулевская долина" появилось свое представительство в Китае. Соглашение с Шанхайской организацией сотрудничества оформлено на Международной инвестиционной торговой онлайн-выставке.

- Китай - традиционный экономический партнер России и нашего региона. Провинции КНР занимают первое место по объему импорта в списке торговых партнеров губернии, по объему экспорта Китай занимает седьмое место, что говорит о взаимовыгодном и эффективном взаимодействии, - отметил Богданов.

Представительство "Жигулевской долины" в демонстрационной точке ШОС - новый шаг в развитии экономических отношений стран. Для технопарка это тоже будет большим плюсом.

Отметим, что ШОС создана 20 лет назад. Ее демонстрационная зона расположена в городе Циндао, провинция Шандунь. В основе соглашение с "Жигулевской долиной" не только экономические отношения, но и полноценный симбиоз инноваций через международное сотрудничество и технологии. Информацию о совместных проектов будет прорабатывать специальная международная рабочая группа, которую создадут в ближайшее время.