В Самаре прошла гонка среди автомобилей времен Второй мировой войны

Александр Живайкин стал участником уникального события Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В областной столице уже в 10-й раз прошел военно-патриотический слет "Моторы войны", аналогов которому в мире нет. В нем приняли участие исторические клубы, частные коллекционеры техники, музеи и объединения.

На мероприятии можно было увидеть действительно уникальные автомобили 1930-1940-х годов, произведенные в СССР, США, Германии и не только. Их владельцы, увлеченные этой тематикой, поведали гостям много интересного.

Организатор фестиваля Вячеслав Лен отметил, что Самарскую область для открытия сезона выбрали не случайно. Здесь находятся две самые значимые коллекции - внедорожников и мотоциклов времен Второй мировой войны. Их собирали десятилетиями. Речь идет о "Мотомире" Вячеслава Шеянова и "Музее внедорожных машин" Павла Иванова.

Технику не просто показывали, но и испытали. Ее опробовали в тридцатикилометровом маршруте ретро-ралли. Участником соревнований по технике вождения на пересеченной местности с преодолением препятствий и ориентированию стал и руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин. Он впервые сел за руль автомобиля "Бантам" образца 40-х годов.

- Очень волнительно даже на мгновение представить себя в том времени и в тех условиях, в которых находились наши прадеды. Организаторы - большие молодцы. Они дают возможность испытать такие эмоции и поделиться опытом с подрастающим поколением, - отметил Живайкин.

Александр похвалил всех, кто придумал фестиваль, за энтузиазм и выразил уверенность в том, что подобные мероприятия должны продолжаться. Фракция "Единой России" обсудит, как можно им помочь. Возможно, "Моторы войны" объединят с проектом "Историческая память".

Добавим, что в гонке приняли участие около 20 машин времен Второй мировой войны. Самому молодому авто - 75 лет. Водители проехались по специальным маршрутам - лесным дорогам. Даже некоторые внедорожники не могут их пройти, но военные транспортные средства справились без труда.