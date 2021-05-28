В Самаре в ближайшие выходные пройдет масштабный рейд ГИБДД

Полицейские напоминают, что нельзя пить за рулем Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в выходные 29 и 30 мая сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением. Они собираются провести рейд, целью которого будет выявление пьяных водителей.

- Задача подобных мероприятий - предотвращение ДТП с тяжкими последствиями. Особое внимание будет уделено тем, кто сядет за руль в нетрезвом виде, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Полицейские отмечают, что в целях борьбы с нарушениями на дорогах будет максимально увеличена плотность нарядов ДПС. В рейдах также примут участие руководители территориальных отделов ГИБДД и личный состав.

Правоохранители напоминают, что управлять автомобилем в пьяном виде категорически запрещено. Это не только незаконно, но и опасно.