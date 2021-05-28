Первый аптечный хаб открылся в Самаре

В Самаре открылся крупный хаб "Сбер Еаптеки"

В Самаре в пятницу, 28 мая, начал работу хаб "Сбер Еаптеки". Старт работе дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец.

В хабе представлено порядка 12 тысяч лекарств и товаров для красоты. Планируется, что к концу лета ассортимент расширят до 18 тысяч наименований, а к концу года - до 100 тысяч.

Лекарства, кроме тех, что отпускаются по рецепту, будут доставлять на дом. Рецептурные и спиртосодержащие средства можно приобрести на месте. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил региональному минздраву проработать вопрос доставки и рецептурных препаратов.

Решение открыть хаб именно в Самаре было принято, поскольку регион является одним из приоритетных для развития цифрового направления Сбера.

- Дмитрий Игоревич Азаров и его команда очень много внимания уделяют цифровизации региона в интересах каждого человека. Мы не просто обсуждали цифровизацию, а что каждый шаг дает каждому жителю. Мы обсуждали продукты, которые могут стать серьезным подспорьем в здравоохранении, в развитии транспортной системы. И регион здесь показывает блестящие успехи. Сотрудничество будет развиваться, и я лично благодарна Дмитрию Игоревичу и его команде за такой заинтересованный и глубоко профессиональный технологичный подход к решению проблем каждого человека в регионе, - сказала Ольга Голодец.

В Самарской области ожидается запуск еще восьми хабов, в частности, в Сызрани, Тольятти и в других городах и районах.