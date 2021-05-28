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Дом. Семья28 мая 2021 17:51

В Самарской области спасли косулю, попавшую в ДТП

Животное оперативно доставили к ветеринару
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области спасли косулю

В Самарской области спасли косулю

В Самарской области спасли косулю, которая, предположительно, попала в ДТП.

Поздно вечером зверя обнаружила женщина. Она увидела животное на обочине дороги и заметила у него кровь. Скорее всего, косуля попала под машину. Неравнодушная женщина позвонила по номеру 112 и рассказала о ситуации.

Косулю оперативно доставили к ветеринару. У животного был сильно поврежден глаз, который жутко выглядел из-за крови, которая вытекала из раны. Но в целом опасности для жизни животного не было.

Косуле помогли и после оказания помощи доставили в вольер для животных, где она будет дальше лечиться и восстанавливаться. В дальнейшем животное отпустят на волю.

Живой уголок