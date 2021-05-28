В Самаре около Ленинградской трамвай врезался в легковушку

В Самаре трамвай столкнулся с легковушкой. Фото - соцсети

В Самаре в пятницу, 28 мая, произошло ДТП с трамваем и легковым автомобилем. Информация об этом появилась в группе "ДТП 163 Самара".

Столкновение случилось на пересечении улиц Фрунзе и Ленинградской. Трамвай сзади врезался в автомобиль ВАЗ-2110. В том месте находится пешеходный переход и светофор. В районе перекрестка много неровностей.

По предварительным данным, в этой аварии никто не пострадал, однако, движение все-таки было задержано. Образовался дорожный затор.

Ранее на улице Мориса Тореза в яму провалился автомобиль.