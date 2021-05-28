Заброшенный дом загорелся в Самаре

Заброшенное здание горит в Самаре Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре в пятницу вечером, 28 мая, загорелся заброшенный двухэтажный многоквартирный дом в Кировском районе.

Как сообщает корреспондент "КП-Самара" с места событий, дом загорелся недавно, пламя видно на крыше. Рядом располагаются жилые дома, однако, угрозы распространения огня нет. Тем не менее, пожарные, по имеющимся данным, прибыли по повышенному рангу вызова.

Около дома собрались местные жители, на место прибыла полиция. По предварительным данным, пострадавших нет. На настоящий момент ликвидация пожара продолжается.