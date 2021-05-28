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Происшествия28 мая 2021 20:14

Заброшенный дом загорелся в Самаре

Рядом с местом пожара располагаются жилые дома
Авторы (2):
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Заброшенное здание горит в Самаре

Заброшенное здание горит в Самаре

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре в пятницу вечером, 28 мая, загорелся заброшенный двухэтажный многоквартирный дом в Кировском районе.

Как сообщает корреспондент "КП-Самара" с места событий, дом загорелся недавно, пламя видно на крыше. Рядом располагаются жилые дома, однако, угрозы распространения огня нет. Тем не менее, пожарные, по имеющимся данным, прибыли по повышенному рангу вызова.

Около дома собрались местные жители, на место прибыла полиция. По предварительным данным, пострадавших нет. На настоящий момент ликвидация пожара продолжается.

По предварительным данным, никто не пострадал

По предварительным данным, никто не пострадал

Фото: Наталья АРТЯКОВА

ЧП