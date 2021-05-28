В самарском метро появился новый вагон

Для самарского метро впервые за 28 лет купили новый поезд. Об этом сообщила глава Самары Елена Лапушкина во время ежегодного отчета перед депутатами городской думы.

Четырехвагонный поезд купили в прошлом году. Как рассказала глава города, он будет удобен для граждан с ограниченными возможностями.

Кроме того, в прошлом году также сделали капитальный ремонт для шести вагонов самарского метро.

Ранее гендиректор "ВТС-Метро" Сергей Натальчук рассказал "КП-Самара" о перспективах строительства подземного транспорта.