Крупный пожар в заброшенном доме в Самаре ликвидирован

В Самаре горел заброшенный дом Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самаре в пятницу, 28 мая, в Кировском районе произошел пожар в заброшенном двухэтажном многоквартирном доме.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, на улице Юбилейной горело расселенное здание. В 20:25 поступило сообщение о возгорании, на место выехали пожарные по повышенному рангу вызова.

Здание горело на площади в 100 кв. метров. Пламя виднелось на крыше здания, часть конструкций и кровли обрушились.

Пожар ликвидировали в 21:49. Погибших и пострадавших в результате случившегося не было.