В Тольятти сожгли иномарку банкирши

Пожарные не успели спасти автомобиль, ущерб превысил миллион рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мае тольяттинские полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля, принадлежащего начальнице офиса одного из крупных банков города.

Ее Mitsubishi Outlander сгорел в ночь с 22 на 23 апреля на парковке возле жилого дома на проспекте Степана Разина. Татьяна М. – хозяйка машины – оценила ущерб в 1,2 млн рублей.

По результатам проверки специалисты сделали вывод, что машина загорелась на сама. По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, с места происшествия был изъят некий металлический баллон, который, может быть, поможет установить, кто и как «помог» иномарке вспыхнуть.

По результатам проверок, которые длились месяц, в конце мая в полиции все же возбудили уголовное дело по ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», однако подозреваемых по нему пока нет.

Стражи порядка отрабатывают разные версии, в том числе месть банкирше и обострение у кого-то из местных пирромании.